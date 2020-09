Adua Del Vesco e Gabriel Garko al Grande Fratello Vip | Ho scritto una lettera per te

Gabriel Garko al GF Vip. E la rivelazione è choc! Al pubblico dice: “Da me avrete solo la verità”. “È possibile guardarsi allo specchio a 48 anni e decidere di cambiare tutta la propria vita?”: con queste parole Alfonso Signorini apre il consueto appuntamento del venerdì in prima serata. Il conduttore si riferisce all'attore Gabriel Garko.

Adua del Vesco e Gabriel Garko: la loro storia è stata a lieto fine? Gabriel Garko entra nello studio del Grande Fratello Vip, rivela di essere in ansia. Ha scritto una lettera per Adua.

Ammette di avere dei momenti in cui ha vissuto e dei momenti in cui ha sopravvissuto.

“Sono sicuro che tante persone non capiranno. Da me avrete solo la verità!”: queste le parole che dedica al pubblico.

Adua sul divano, parte una canzone. L'attrice scoppia in lacrime: “c'è una persona che ti vuole davvero bene”. Ad attenderla in giardino c'è il suo attuale compagno, Giuliano. I due non possono abbracciarsi, devono tenere la distanza ma l'emozione si percepisce. Gabriel Garko vede tutto da uno schermo: si emoziona anche lui. “Basta con il passato” dice il compagno, probabilmente riferendosi all'attore, coinquilino ed ex fidanzato di Adua, Massimiliano Morra.

