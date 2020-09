“Abbiamo bisogno di voi per far trionfare la libertà”: così Charlie Hebdo si appellava ai francesi appena 2 giorni fa (Di venerdì 25 settembre 2020) Attentato Parigi, la lettera di Charlie Hebdo in difesa della libertà Mentre Parigi ripiomba nell’incubo dopo l’agguato a colpi di mannaia avvenuto davanti all’ex sede di Charlie Hebdo, teatro nel 2015 di un attentato dove morirono 12 persone, è tornata più attuale che mai una lettera in difesa della libertà pubblicata solamente pochi giorni fa proprio dal giornale satirico. Nei giorni scorsi, infatti, i giornalisti di Charlie Hebdo avevano subito minacce di morte dopo la ripubblicazione delle vignette del 2005, motivo per cui, il 23 settembre scorso, il quotidiano aveva deciso di pubblicare una lettera aperta ai cittadini in difesa della libertà, che è stata firmata ... Leggi su tpi (Di venerdì 25 settembre 2020) Attentato Parigi, la lettera diin difesa della libertà Mentre Parigi ripiomba nell’incubo dopo l’agguato a colpi di mannaia avvenuto davanti all’ex sede di, teatro nel 2015 di un attentato dove morirono 12 persone, è tornata più attuale che mai una lettera in difesa della libertà pubblicata solamente pochifa proprio dal giornale satirico. Neiscorsi, infatti, i giornalisti diavevano subito minacce di morte dopo la ripubblicazione delle vignette del 2005, motivo per cui, il 23 settembre scorso, il quotidiano aveva deciso di pubblicare una lettera aperta ai cittadini in difesa della libertà, che è stata firmata ...

