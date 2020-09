A Parigi 4 accoltellati vicino alla ex redazione Charlie Hebdo | i due sospettati fermati dalla polizia

(Di venerdì 25 settembre 2020) I dueper l'attentato di questa mattina sono in stato di fermo. Lo hanno reso noto fonti della magistratura, precisando di aver aperto un'inchiesta per tentato omicidio a scopo terroristico.

Quattro persone accoltellate in un attacco terroristico avvenuto a Parigi, le prime immagini con i feriti che vengono soccorsi. Parigi, attacco terroristico a Charlie Hebdo. E’ accaduto venerdì matti ...Le vittime si trovano in ospedale in gravi condizioni, colpite da un coltello o da un'altra arma bianca. La zona e stata chiusa e la polizia ha già individuato un sospetto A Parigi, intorno alle 12.30 ...