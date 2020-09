A Day at the Races, Vogue Italia insieme a Redemption (Di venerdì 25 settembre 2020) Milano, 25 settembre 2020 – Lo storico Palazzo Bovara ha ospitato ieri sera l’evento A Day at the Races organizzato da Vogue Italia per raccontare la nuova collezione primavera estate 2021 di Redemption: il brand, co-fondato da Bebe Moratti, che vuole cambiare le regole del gioco e a partire dal nome è un inno a un nuovo, altro mondo possibile. Vogue Italia ha firmato l’intera curatela dell’allestimento e dell’evento che ha rappresentato la celebrazione della collezione in mostra dal 22 al 26 proprio nelle sale di Palazzo Bovara, segnando così la prima presentazione di Redemption durante la fashion week milanese. Bebe MorattiA Day at the Races, dall’album dei Queen del 1976 – il seguito di A ... Leggi su wired (Di venerdì 25 settembre 2020) Milano, 25 settembre 2020 – Lo storico Palazzo Bovara ha ospitato ieri sera l’evento A Day at theorganizzato daper raccontare la nuova collezione primavera estate 2021 di: il brand, co-fondato da Bebe Moratti, che vuole cambiare le regole del gioco e a partire dal nome è un inno a un nuovo, altro mondo possibile.ha firmato l’intera curatela dell’allestimento e dell’evento che ha rappresentato la celebrazione della collezione in mostra dal 22 al 26 proprio nelle sale di Palazzo Bovara, segnando così la prima presentazione didurante la fashion week milanese. Bebe MorattiA Day at the, dall’album dei Queen del 1976 – il seguito di A ...

SalvioEspo : ???? Today is the day !!! Stay Tuned !!! #Gomorra5 ???? Restate collegati amici perché oggi ci saranno tante news !!!… - RadioRossonera : È online il DayAfter di @cristianclarett: il racconto di #MilanBodoeGlimt a mente fredda, l'analisi tattica, la gio… - shizukasou : Highlight of the day: capire che giunta alla mia veneranda età, a questo genere di domande ora la risposta è sì - funwithgiuls : still thinking about the day when io e la mia migliore amica eravamo uscite la sera e due ragazze ci fermarono dice… - ScaliaPaolo : RT @coe_ita: Domani è la Giornata europea delle #lingue??? Siamo profondamente convinti che la #diversità linguistica sia uno strumento per… -

Ultime Notizie dalla rete : Day the Oggi è il Motörhead Day, "The 8th Of May". Guarda il nuovo video di "Ace Of Spades" Virgin Radio A Day at the Races, Vogue Italia insieme a Redemption

Milano, 25 settembre 2020 – Lo storico Palazzo Bovara ha ospitato ieri sera l’evento A Day at the Races organizzato da Vogue Italia per raccontare la nuova collezione primavera estate 2021 di Redempti ...

Sabato a Dogana tornano i raduni Under 8 ed il Grassroots Day

Riprende sabato l’attività dei raduni Under 8: i più giovani protagonisti dei poli calcistici afferenti al settore giovanile sammarinese torneranno a correre, divertirsi e sviluppare quanto appreso in ...

Milano, 25 settembre 2020 – Lo storico Palazzo Bovara ha ospitato ieri sera l’evento A Day at the Races organizzato da Vogue Italia per raccontare la nuova collezione primavera estate 2021 di Redempti ...Riprende sabato l’attività dei raduni Under 8: i più giovani protagonisti dei poli calcistici afferenti al settore giovanile sammarinese torneranno a correre, divertirsi e sviluppare quanto appreso in ...