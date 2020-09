A Bologna monopattini truccati | vanno fino a 50 km h

Leggi su corrierenazionale

(Di venerdì 25 settembre 2020) Ascoperti: possono raggiungere anche i 50 km/h, velocità superiori rispetto a quelli previsti dai costruttori E’ la grande novità sulle strade, grazie agli incentivi messi in campo dal Governo nella cosiddetta ‘fase 2’ dell’emergenza Covid. Ma isuscitano anche non poche preoccupazioni, soprattutto per il mancato rispetto delle norme della strada… L'articolo Corriere Nazionale.