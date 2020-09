15enne si cosparge di benzina e si dà fuoco in cortile. Il padre si lancia nel rogo per salvarlo (Di venerdì 25 settembre 2020) Una notizia drammatica giunge da Velletri, in provincia di Roma. Un ragazzo di soli 15 anni ha deciso di scendere nel cortile della sua abitazione e di darsi alle fiamme. Poco prima si era versato addosso della benzina con l’intento di farla finita. Proprio in quei frangenti il suo papà stava rientrando a casa per accompagnarlo a scuola ed è subito intervenuto per cercare di spegnere il fuoco. Successivamente l’adolescente è stato trasportato d’urgenza in eliambulanza all’ospedale. Si trova attualmente ricoverato al policlinico Gemelli e versa in condizioni gravissime. Ustioni sono state riportate anche dal genitore, che si è bruciato sia le mani che i piedi. Anche lui è stato portato in ospedale, ma al Sant’Eugenio. I fatti si sono verificati in un arco di tempo compreso ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 25 settembre 2020) Una notizia drammatica giunge da Velletri, in provincia di Roma. Un ragazzo di soli 15 anni ha deciso di scendere neldella sua abitazione e di darsi alle fiamme. Poco prima si era versato addosso dellacon l’intento di farla finita. Proprio in quei frangenti il suo papà stava rientrando a casa per accompagnarlo a scuola ed è subito intervenuto per cercare di spegnere il. Successivamente l’adolescente è stato trasportato d’urgenza in eliambulanza all’ospedale. Si trova attualmente ricoverato al policlinico Gemelli e versa in condizioni gravissime. Ustioni sono state riportate anche dal genitore, che si è bruciato sia le mani che i piedi. Anche lui è stato portato in ospedale, ma al Sant’Eugenio. I fatti si sono verificati in un arco di tempo compreso ...

