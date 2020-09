13enne bullizzata e pestata dal branco perché nera: “Araba di m***a, torna al tuo paese” (Di venerdì 25 settembre 2020) 13enne bullizzata e pestata dal branco perché nera. La ragazzina era stata presa di mira dai due compagni di classe di una scuola media al Collatino già da diverso tempo, tanto che per lei la quotidianità era diventata un incubo. Dopo l’aggressione è stata portata in ospedale, poi è andata a sporgere denuncia ai carabinieri. Mentre veniva picchiata, una comitiva di ragazzini incitava i bulli. Una storia di bullismo, razzismo, e prevaricazione quella avvenuta al Collatino, quartiere che si trova nella periferia Est di Roma. Una ragazzina di 13 anni è stata picchiata da due suoi coetanei perché araba e nera. Prima gli insulti, giornalieri, quando erano a scuola, tanto da spingerla a non essere serena ogni volta che si recava in ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 25 settembre 2020)dalperché. La ragazzina era stata presa di mira dai due compagni di classe di una scuola media al Collatino già da diverso tempo, tanto che per lei la quotidianità era diventata un incubo. Dopo l’aggressione è stata portata in ospedale, poi è andata a sporgere denuncia ai carabinieri. Mentre veniva picchiata, una comitiva di ragazzini incitava i bulli. Una storia di bullismo, razzismo, e prevaricazione quella avvenuta al Collatino, quartiere che si trova nella periferia Est di Roma. Una ragazzina di 13 anni è stata picchiata da due suoi coetanei perché araba e. Prima gli insulti, giornalieri, quando erano a scuola, tanto da spingerla a non essere serena ogni volta che si recava in ...

