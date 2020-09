Zlatan Ibrahimovic positivo al coronavirus (Di giovedì 24 settembre 2020) Zlatan Ibrahimovic è positivo al coronavirus Sars-Cov2. L'attaccante svedese del Milan lo ha scoperto dopo l'esito dei tamponi a cui si erano sottoposti tutti i rossoneri a seguito dell'accertata positività di un altro giocatore, il brasiliano Duarte. Ibra dovrà ora osservare un periodo d'isolamento in attesa della negativizzazione e non potrà essere a disposizione di Pioli per le prossime partite, a partire dal match di Europa League contro i norvegesi del Bodo/Glimt, valida per il terzo turno preliminare. La Uefa, costantemente aggiornata dopo la positività di Duarte, non ha chiesto al Milan di rinunciare a disputare la gara, così come gli stessi avversari del Milan. Anche l'Agenzia per la tutela della salute (Ats) competente per territorio, al momento non ha ritenuto di ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 24 settembre 2020)alSars-Cov2. L'attaccante svedese del Milan lo ha scoperto dopo l'esito dei tamponi a cui si erano sottoposti tutti i rossoneri a seguito dell'accertata positività di un altro giocatore, il brasiliano Duarte. Ibra dovrà ora osservare un periodo d'isolamento in attesa della negativizzazione e non potrà essere a disposizione di Pioli per le prossime partite, a partire dal match di Europa League contro i norvegesi del Bodo/Glimt, valida per il terzo turno preliminare. La Uefa, costantemente aggiornata dopo la positività di Duarte, non ha chiesto al Milan di rinunciare a disputare la gara, così come gli stessi avversari del Milan. Anche l'Agenzia per la tutela della salute (Ats) competente per territorio, al momento non ha ritenuto di ...

