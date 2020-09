Zlatan Ibrahimović positivo al coronavirus: salta la partita di Europa League (Di giovedì 24 settembre 2020) Zlatan Ibrahimović è risultato positivo all’ultimo tampone effettuato tra i giocatori del Milan prima della partita di questa sera, 24 settembre 2020, in Europa League contro il Bodø/Glimt. Il calciatore sarà costretto a saltare anche la partita con il Crotone, valida per la seconda giornata di Serie A. A distanza di pochi giorni, Zlatan è il secondo giocatore a risultare positivo al coronavirus dopo Duarte all’interno della squadra rossonera. La positività di Ibrahimović mette in serie difficoltà Stefano Pioli, poiché anche l’altro attaccante di peso del Milan, ovvero Rebic, è fuori rosa per squalifica. La partita ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 24 settembre 2020)Ibrahimović è risultatoall’ultimo tampone effettuato tra i giocatori del Milan prima delladi questa sera, 24 settembre 2020, incontro il Bodø/Glimt. Il calciatore sarà costretto are anche lacon il Crotone, valida per la seconda giornata di Serie A. A distanza di pochi giorni,è il secondo giocatore a risultarealdopo Duarte all’interno della squadra rossonera. La positività di Ibrahimović mette in serie difficoltà Stefano Pioli, poiché anche l’altro attaccante di peso del Milan, ovvero Rebic, è fuori rosa per squalifica. La...

