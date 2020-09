Zlatan Ibrahimovic positivo al Coronavirus: il comunicato del Milan (Di giovedì 24 settembre 2020) Zlatan Ibrahimovic, calciatore svedese del Milan, è risultato positivo al Coronavirus. L’attaccante ex Paris Saint-Germain e Los Angeles Galaxy, dopo il caso Duarte, è il secondo calciatore dei rossoneri a risultare contagiato dal Covid-19, la malattia virale esplosa in Cina che si è propagata in tutto il mondo. Il Milanista dovrà osservare un periodo di quarantena previsto dai protocolli sanitari. È stata la società rossonera ad ufficializzare la notizia che, in effetti, era nell’area da diverse ore. Zlatan Ibrahimovic (Getty Images)Zlatan Ibrahimovic ha il Covid-19: il comunicato del Milan Ecco il breve ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 24 settembre 2020), calciatore svedese del, è risultatoal. L’attaccante ex Paris Saint-Germain e Los Angeles Galaxy, dopo il caso Duarte, è il secondo calciatore dei rossoneri a risultare contagiato dal Covid-19, la malattia virale esplosa in Cina che si è propagata in tutto il mondo. Ilista dovrà osservare un periodo di quarantena previsto dai protocolli sanitari. È stata la società rossonera ad ufficializzare la notizia che, in effetti, era nell’area da diverse ore.(Getty Images)ha il Covid-19: ildelEcco il breve ...

acmilan : Official Statement ? - AntoVitiello : AC #Milan comunica che Zlatan #Ibrahimovic è risultato positivo al tampone effettuato per la partita odierna, Milan… - ilpost : Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al coronavirus e non giocherà stasera con il Milan in Europa League - EternoRN93 : RT @acmilan: Official Statement ? - mametbongko : RT @acmilan: Official Statement ? -