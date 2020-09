Zingaretti preme sul Mes | Urgono fondi per la Sanità | Lazio presenterà un piano

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 24 settembre 2020) “Noi abbiamo un grande bisogno e una grande urgenza di finanziamenti per migliorare la;. Investire in ospedali, in nuovi servizi territoriali è parte di un’idea di un paese moderno. Continuo a credere che il canale di finanziamento del Mes sia molto vantaggioso e, come Regione, presto presenteremo quello che si potrebbe fare con le risorse del Mes. E’ un prestito, ma produce ricchezza e sviluppo”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola, a Start, su Sky Tg24.