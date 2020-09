Zanardi, il miracolo del campione. Buone notizie dal San Raffaele di Milano (Di giovedì 24 settembre 2020) Si riaccende la speranza per Alex Zanardi. L’ultimo bollettino medico dell’Ospedale San Raffaele di Milano, dove Zanardi è attualmente ricoverato, descrive “la somministrazione di stimoli visivi e acustici, ai quali il paziente risponde con transitori e iniziali segni di interazione con l’ambiente”. Le condizioni di Zanardi restano gravissime. Ogni minuto il campione lotta contro la morte. Ma la reazione di Zanardi agli stimoli visivi ed acustici rappresenta un enorme passo in avanti verso la vittoria. I medici del San Raffaele restano estremamente prudenti ( leggi di più). Il percorso terapeutico per rimediare ai danni dell’incidente stradale avvenuto in Toscana resta complicatissimo. Ma ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 24 settembre 2020) Si riaccende la speranza per Alex. L’ultimo bollettino medico dell’Ospedale Sandi, doveè attualmente ricoverato, descrive “la somministrazione di stimoli visivi e acustici, ai quali il paziente risponde con transitori e iniziali segni di interazione con l’ambiente”. Le condizioni direstano gravissime. Ogni minuto illotta contro la morte. Ma la reazione diagli stimoli visivi ed acustici rappresenta un enorme passo in avanti verso la vittoria. I medici del Sanrestano estremamente prudenti ( leggi di più). Il percorso terapeutico per rimediare ai danni dell’incidente stradale avvenuto in Toscana resta complicatissimo. Ma ...

