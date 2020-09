(Di giovedì 24 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 24 SET - Si terrà dopodomani,, la prossimain cui verrà deciso se prolungare ulteriormente o meno la custodia cautelare in carcere al Cairo per Patrick George, lo ...

Zaki: avvocato, sabato una nuova udienza

ROMA, 24 SET - Si terrà dopodomani, sabato, la prossima udienza in cui verrà deciso se prolungare ulteriormente o meno la custodia cautelare in carcere al Cairo per Patrick George Zaki, lo studente eg ...Nella stessa lettera il giovane chiede di conoscere quando si terrà la prossima udienza del processo a suo carico. Patrick Zaki, lo studente arrestato a febbraio in Egitto, ha scritto un’altra lettera ...