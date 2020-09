X-Factor: i ‘Super 4’ italiani fanno piangere la Romania (Di giovedì 24 settembre 2020) Grandissimo successo in Romania, ad X-Factor, per i ‘Super 4’, il gruppo formato da artisti napoletani che ha commosso ed emozionato tutti: lacrime dai giudici ‘Super 4’ -X-Factor Romania (fonte foto, YouTube, The X Factor Romania)Una girandola di emozioni ed un fiume di lacrime per la commozione da parte tanto del pubblico quanto dai giudici, ad X-Factor in Romania, con il grande successo conseguito dai ‘Super 4’, un gruppo di artisti che proviene da Napoli. Chi segue con passione e costanza il noto ed amatissimo talent show dal genere musicale, sa bene quante emozioni il programma possa generare, e quante lacrime possano essere versate in seguito alle esibizioni degli artisti. In Italia continuano ... Leggi su chenews (Di giovedì 24 settembre 2020) Grandissimo successo in, ad X-, per i ‘Super 4’, il gruppo formato da artisti napoletani che ha commosso ed emozionato tutti: lacrime dai giudici ‘Super 4’ -X-(fonte foto, YouTube, The X)Una girandola di emozioni ed un fiume di lacrime per la commozione da parte tanto del pubblico quanto dai giudici, ad X-in, con il grande successo conseguito dai ‘Super 4’, un gruppo di artisti che proviene da Napoli. Chi segue con passione e costanza il noto ed amatissimo talent show dal genere musicale, sa bene quante emozioni il programma possa generare, e quante lacrime possano essere versate in seguito alle esibizioni degli artisti. In Italia continuano ...

_callmecesca_ : Non ho parole per descrivere come mi sento adesso. Per me Zayn è ancora quel ragazzino per cui avevo una cotta da p… - VoidjKlaus : @MartyRockstar Ecco, lo stai facendo di nuovo. Ma lo sai che a X factor neanche voleva dire il suo cognome per non… - Ferrarizer : RT @StefanoOlivari: Il vero Super Clasico: i giurati di X Factor che si commuovono per normali cover #xfactoritalia #xfactor2020 #xfactor #… - StefanoOlivari : Il vero Super Clasico: i giurati di X Factor che si commuovono per normali cover #xfactoritalia #xfactor2020… - inutile_canzone : RT @BiasiErika: A livello di talent X factor è trecento spanne sopra Amici?? Vengono ben valorizzati i ragazzi e la giuria di quest'anno è s… -

Ultime Notizie dalla rete : Factor ‘Super Bonus 110%, come ristrutturare la casa senza spendere (né anticipare) un euro Sky Tg24