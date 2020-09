Wikipedia cambia look: dopo 10 anni arriva il redesign del sito (Di giovedì 24 settembre 2020) Per la prima volta in dieci anni, Wikipedia subirà un restyling. L’enciclopedia gratuita più consultata di Internet, caratterizzata fino ad oggi da una pagina web dallo stile minimal, sta per rifarsi il look. Ad annunciare il cambiamento è la stessa Wikimedia Foundation, l’organizzazione che guida il sito, in un blog post: “Mentre il contenuto di Wikipedia è cresciuto rapidamente, la nostra interfaccia non ha tenuto il passo”.È arrivato dunque il momento di introdurre qualche novità allo scopo di evitare che il lettore si senta “sopraffatto” da ciò che trova in pagina. “Siamo orgogliosi che il nostro sito sia più diretto, semplice e privo di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 24 settembre 2020) Per la prima volta in diecisubirà un restyling. L’enciclopedia gratuita più consultata di Internet, caratterizzata fino ad oggi da una pagina web dallo stile minimal, sta per rifarsi il. Ad annunciare ilmento è la stessa Wikimedia Foundation, l’organizzazione che guida il, in un blog post: “Mentre il contenuto diè cresciuto rapidamente, la nostra interfaccia non ha tenuto il passo”.Èto dunque il momento di introdurre qualche novità allo scopo di evitare che il lettore si senta “sopraffatto” da ciò che trova in pagina. “Siamo orgogliosi che il nostrosia più diretto, semplice e privo di ...

