Wikipedia cambia dopo dieci anni | ' La nostra interfaccia non ha tenuto il passo' Le modifiche in arrivo

Per la prima volta in 10 anni, Wikipedia sta subendo una riprogettazione. «Sebbene il contenuto di Wikipedia sia cresciuto rapidamente, la nostra interfaccia non ha tenuto il passo», ha scritto in un ...

Quello di Wikipedia è uno dei siti più conosciuti al mondo; forse non tutti saprebbero ridisegnarne a memoria il logo, ma il suo aspetto inconfondibile è fissato nell'inconscio di centinaia di milioni ...

