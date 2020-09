Wall Street marcia in territorio positivo sospinta da tech (Di giovedì 24 settembre 2020) (Teleborsa) – Wall Street viaggia in rialzo a metà seduta, dopo aver recuperato terreno nel corso della prima parte delle contrattazioni, sulle speranze per l’arrivo di un nuovo piano di stimoli all’economia. A stimolare le vendite anche la buona performance di Apple e del settore tech. Il Dow Jones continua la giornata con un aumento dello 0,91%, a 27.007 punti; sulla stessa linea l’S&P-500, che continua la giornata a 3.267 punti. In rialzo il Nasdaq 100 (+1,26%); con analoga direzione, sale l’S&P 100 (+0,94%). In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti utilities (+1,50%), materiali (+1,43%) e informatica (+1,31%). In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Goldman Sachs (+5,43%), Apple (+2,13%), Microsoft (+1,80%) e Caterpillar (+1,68%). La ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 24 settembre 2020) (Teleborsa) –viaggia in rialzo a metà seduta, dopo aver recuperato terreno nel corso della prima parte delle contrattazioni, sulle speranze per l’arrivo di un nuovo piano di stimoli all’economia. A stimolare le vendite anche la buona performance di Apple e del settore. Il Dow Jones continua la giornata con un aumento dello 0,91%, a 27.007 punti; sulla stessa linea l’S&P-500, che continua la giornata a 3.267 punti. In rialzo il Nasdaq 100 (+1,26%); con analoga direzione, sale l’S&P 100 (+0,94%). In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti utilities (+1,50%), materiali (+1,43%) e informatica (+1,31%). In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Goldman Sachs (+5,43%), Apple (+2,13%), Microsoft (+1,80%) e Caterpillar (+1,68%). La ...

Calciolari68 : @NicolaPorro @MaxDelPapa I Raiders eh? Tipo Gordon Gekko in Wall Street intendi? Studia l'inglese va, somaro - PazzoPerDomani : RT @domanigiornale: Una eventuale presidenza Biden dovrà affrontare il tema delle Big Tech in ottica antitrust ma, soprattutto, quello degl… - jisunhwi : ora mi sdraio nel letto aggiorno sf9 italia vedo the wolf of wall street e DORMO perché sono stanca morta un corpo senza vita - SallyScrive : RT @domanigiornale: Una eventuale presidenza Biden dovrà affrontare il tema delle Big Tech in ottica antitrust ma, soprattutto, quello degl… - dv_htdcanbf : David Harvey racconta che il bello di lavorare in America è che ogni tanto ti capita di incontrare qualche banchier… -