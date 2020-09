Voto pugliese, ricerca Swg: per la vittoria su Fitto ha pesato il recupero dell'astensione (Di giovedì 24 settembre 2020) La vittoria del governatore pugliese Michele Emiliano, dopo il clamore del post-Voto, è ora oggetto di studi sui flussi elettorali che ne hanno reso dirompente l'affermazione. Tra gli approfondimenti ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 24 settembre 2020) Ladel governatoreMichele Emiliano, dopo il clamore del post-, è ora oggetto di studi sui flussi elettorali che ne hanno reso dirompente l'affermazione. Tra gli approfondimenti ...

Nico52379212 : @ItaliaViva @TeresaBellanova @EugenioGiani Lei non rappresenta nessuno. la puglia non vuole ministri incapaci come… - lillidamicis : CRISPIANO - “La primavera pugliese non è finita. Anzi, è il momento di alimentarla e darle nuovo vigore. Lo chiedo… - DeSantis1948 : RT @utini19: SALVINI PORTA SFIGA...non riesce a far eleggere il Suo Candidato nemmeno in totale assenza di antagonisti. Nel comune pugliese… - francotaratufo2 : RT @utini19: SALVINI PORTA SFIGA...non riesce a far eleggere il Suo Candidato nemmeno in totale assenza di antagonisti. Nel comune pugliese… - utini19 : SALVINI PORTA SFIGA...non riesce a far eleggere il Suo Candidato nemmeno in totale assenza di antagonisti. Nel comu… -