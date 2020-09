Von der Leyen presenta il nuovo piano immigrazione (Di giovedì 24 settembre 2020) immigrazione, svelato a Bruxelles il progetto della Commissione. «Obbligo di solidarietà»: i Paesi che si oppongono alle redistribuzioni dagli altri Stati Ue dovranno offrire un aiuto economico. Superare il regolamento di Dublino La presidente della commissione europea Ursula von der Leyen ha lanciato il nuovo e attesissimo piano europeo su asilo e migrazione. «Bisogna bilanciare molti interessi. Condividiamo tutti il fardello. Ora è tempo di alzare la sfida per gestire la migrazione in modo congiunto, col un nuovo equilibrio tra solidarietà e responsabilità. Il vecchio sistema di gestione non funziona più. Questo è un nuovo inizio per l’Ue.». Il vicepresidente Margaritis Schinas e la commissaria Ue, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 24 settembre 2020), svelato a Bruxelles il progetto della Commissione. «Obbligo di solidarietà»: i Paesi che si oppongono alle redistribuzioni dagli altri Stati Ue dovranno offrire un aiuto economico. Superare il regolamento di Dublino La presidente della commissione europea Ursula von derha lanciato ile attesissimoeuropeo su asilo e migrazione. «Bisogna bilanciare molti interessi. Condividiamo tutti il fardello. Ora è tempo di alzare la sfida per gestire la migrazione in modo congiunto, col unequilibrio tra solidarietà e responsabilità. Il vecchio sistema di gestione non funziona più. Questo è uninizio per l’Ue.». Il vicepresidente Margaritis Schinas e la commissaria Ue, ...

