Volley, ufficiale: Bernardi nuovo coach di Piacenza (Di giovedì 24 settembre 2020) Dopo l’esonero di Andrea Gardini avvenuto qualche giorno fa in seguito alla doppia sconfitta in Coppa Italia, era questione di tempo prima che le voci diventassero realtà; i due nomi in lizza per il posto erano Bernardi e Blengini, ma alla fine Mister Secolo ha avuto la meglio. Di seguito riportiamo il comunicato giunto nella tarda serata di ieri mercoledì 23 settembre in merito all’arrivo di Bernardi sulla panchina della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. Lorenzo Bernardi – Photo Credit: Ufficio Stampa Gas Sales PiacenzaVolley, Bernardi a Piacenza Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza comunica che Lorenzo Bernardi è il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 24 settembre 2020) Dopo l’esonero di Andrea Gardini avvenuto qualche giorno fa in seguito alla doppia sconfitta in Coppa Italia, era questione di tempo prima che le voci diventassero realtà; i due nomi in lizza per il posto eranoe Blengini, ma alla fine Mister Secolo ha avuto la meglio. Di seguito riportiamo il comunicato giunto nella tarda serata di ieri mercoledì 23 settembre in merito all’arrivo disulla panchina della Gas Sales Bluenergy. Lorenzo– Photo Credit: Ufficio Stampa Gas SalesGas Sales Bluenergycomunica che Lorenzoè il ...

AndySportNews : Ufficiale #Volley #LorenzoBernardi nuovo allenatore della @GasSalesVolley - gaabrielqqa : RT @ale_garotta: La Gas Sales Bluenergy #Piacenza ha ufficializzato la nomina di Lorenzo #Bernardi come allenatore in sostituzione di Gardi… - finallyaxxx : RT @ale_garotta: La Gas Sales Bluenergy #Piacenza ha ufficializzato la nomina di Lorenzo #Bernardi come allenatore in sostituzione di Gardi… - ale_garotta : La Gas Sales Bluenergy #Piacenza ha ufficializzato la nomina di Lorenzo #Bernardi come allenatore in sostituzione d… - volley_all : RT @Volleyball_it: Piacenza: Ufficiale, esonerato Gardini -

Ultime Notizie dalla rete : Volley ufficiale Acqua Frasassi è l'acqua ufficiale della finale di pallavolo maschile "Del Monte Supercoppa 2020" Horeca News Volley, si torna a fare il tifo All’Arena 700 spettatori

"Ufficiale: per le prossime partite in casa di Saugella e Vero Volley 700 spettatori potranno entrare all’Arena di Monza". La passione dei tifosi riparte dagli spalti del palazzetto dello sport. Per ...

Il Trofeo San Giacomo inno al volley che riparte Trionfa il Cus Padova

anche perché si è riusciti a ripartire in sicurezza con un evento ufficiale nel pieno rispetto delle regole: esame sierologico o tamponi per tutte le giocatrici e gli arbitri; il medico Covid ...

"Ufficiale: per le prossime partite in casa di Saugella e Vero Volley 700 spettatori potranno entrare all’Arena di Monza". La passione dei tifosi riparte dagli spalti del palazzetto dello sport. Per ...anche perché si è riusciti a ripartire in sicurezza con un evento ufficiale nel pieno rispetto delle regole: esame sierologico o tamponi per tutte le giocatrici e gli arbitri; il medico Covid ...