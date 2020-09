Vite al Limite, Annjeanette pesava 309 kg | Oggi è uno schianto | Foto (Di giovedì 24 settembre 2020) Un’altra protagonista di Vite al Limite ha raggiunto un grande successo: lei è Annjeanette che, al momento, della partecipazione al programma pesava ben 309 kg. Vite al Limite è uno show che racconta le situazioni di drammatica obesità dei protagonisti. Il dottor Nowzaradan, star indiscussa del format, medico irano-americano specializzato in chirurgia vascolare bariatrica, ha … L'articolo Vite al Limite, Annjeanette pesava 309 kg Oggi è uno schianto Foto proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 24 settembre 2020) Un’altra protagonista dialha raggiunto un grande successo: lei èche, al momento, della partecipazione al programmaben 309 kg.alè uno show che racconta le situazioni di drammatica obesità dei protagonisti. Il dottor Nowzaradan, star indiscussa del format, medico irano-americano specializzato in chirurgia vascolare bariatrica, ha … L'articoloal309 kgè unoproviene da www.meteoweek.com.

