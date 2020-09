Video più lunghi e nuove opzioni: Instagram arricchisce i Reels (Di giovedì 24 settembre 2020) Instagram Reels (immagine: Instagram)Instagram ha annunciato delle nuove funzioni per il suo prodotto creato per fronteggiare la crescente popolarità del suo rivale TikTok: gli Instagram Reels. I microVideo introdotti ad agosto ora si estendono dando la possibilità agli utenti di registrare clip dalla durata massima di 30 secondi. Instagram ha deciso quindi di raddoppiare la durata massima di ogni singola clip passando da 15 a 30 secondi. Gli utenti potranno poi effettuare delle operazioni di Video editing per comporre il proprio contenuto. Gli strumenti per l’editing sono stati semplificati e migliorati grazie ai feedback che gli utenti hanno fornito in questi primi mesi di attività sul ... Leggi su wired (Di giovedì 24 settembre 2020)(immagine:ha annunciato dellefunzioni per il suo prodotto creato per fronteggiare la crescente popolarità del suo rivale TikTok: gli. I microintrodotti ad agosto ora si estendono dando la possibilità agli utenti di registrare clip dalla durata massima di 30 secondi.ha deciso quindi di raddoppiare la durata massima di ogni singola clip passando da 15 a 30 secondi. Gli utenti potranno poi effettuare delle operazioni diediting per comporre il proprio contenuto. Gli strumenti per l’editing sono stati semplificati e migliorati grazie ai feedback che gli utenti hanno fornito in questi primi mesi di attività sul ...

Mov5Stelle : Nei prossimi giorni il lavoro del Governo dovrà concentrarsi sul Recovery Fund Ci sono 209 miliardi di euro da spe… - repubblica : Johnson: 'Da noi più contagi perché amiamo la libertà'. Gelo in aula - teatrolafenice : ?? Nasceva oggi ad Hamlet John Coltrane, sassofonista e compositore statunitense. Tra i più grandi sassofonisti del… - sofonisba55 : RT @Open_gol: Immagini che vorremmo non vedere più, ma che per molti rappresentano la quotidianità. Il bracciante picchiato dal caporale… - northremus : RT @pondgitsune: Il segmento 'fire drill' di The Office con la scena dove Dwight simula un incendio per insegnare agli altri le procedure s… -

Ultime Notizie dalla rete : Video più Traub: la moto più rara e misteriosa del mondo | video Motoblog.it