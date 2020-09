VIDEO | Moschini Osservatorio Interuniversitario sugli Studi di Genere | “Alle elezioni regionali ‘femminicidio politico’”

Leggi su dire

(Di giovedì 24 settembre 2020) ROMA – Nelle ultime elezioni regionali si è consumato un “femminicidio politico”. È il commento lapidario di Laura Moschini, docente di Cittadinanza, inclusione sociale e interreligiosa, sostenibilità all’università Roma Tre, socia fondatrice e componente del consiglio scientifico del Gio-Osservatorio Interuniversitario sugli Studi di Genere (composto dalla presidente Francesca Brezzi, Marisa Ferrari Occhionero e Mariella Nocenzi per La Sapienza, Elisabetta Strickland per Tor Vergata, Laura Moschini per Roma Tre), ai risultati delle ultime elezioni regionali, in cui le donne elette tra consiglieri regionali e governatori sono state 67 su 286, appena il 23% del totale.LEGGI CI SONO, MA STIAMO TORNANDO INDIETRO