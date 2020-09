VIDEO | Esperienza ‘induista’ per il nuovo album della dj Mistura Pura (Di giovedì 24 settembre 2020) ROMA – Un viaggio nelle sonorità Anni 70, partendo dalle Marche, passando per la Puglia, a ‘bordo’ di un bus abbandonato da una coppia di induisti tedeschi nelle campagne di Serranova, frazione del Comune di Carovigno in provincia di Brindisi. È disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download ‘The Blue Bus’ (Ubiquity Records), il nuovo album di Mistura Pura, nome d’arte della produttrice e dj Federica Grappasonni. Dal 9 ottobre il disco sarà disponibile anche in vinile. ‘The Blue Bus’ si compone di 12 brani, 10 inediti e due rielaborazioni, nei quali Federica Grappasonni spazia dal jazzfunk al latin jazz, al funk. Leggi su dire (Di giovedì 24 settembre 2020) ROMA – Un viaggio nelle sonorità Anni 70, partendo dalle Marche, passando per la Puglia, a ‘bordo’ di un bus abbandonato da una coppia di induisti tedeschi nelle campagne di Serranova, frazione del Comune di Carovigno in provincia di Brindisi. È disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download ‘The Blue Bus’ (Ubiquity Records), il nuovo album di Mistura Pura, nome d’arte della produttrice e dj Federica Grappasonni. Dal 9 ottobre il disco sarà disponibile anche in vinile. ‘The Blue Bus’ si compone di 12 brani, 10 inediti e due rielaborazioni, nei quali Federica Grappasonni spazia dal jazzfunk al latin jazz, al funk.

Antonio_Tajani : Il problema è il governo non L'Europa. Non sanno neanche come utilizzare i soldi che arriveranno dal recovery fund.… - WarnerBrosIta : Un'esperienza cinematografica senza precedenti ti attende. Robert Pattinson è Neil nel nuovo film di Christopher No… - kast2official : RT @RyuForge: Sapete cosa c'è di nuovo? C'è che abbiamo riunito il meglio dell'esport italiano per dare un'esperienza pratica ai nostri cor… - kakadree : RT @rycard_graphic: Siamo i Watussi (alzare il volume per un'esperienza ancora più emozionante??) - Nlesportitaly : RT @RyuForge: Sapete cosa c'è di nuovo? C'è che abbiamo riunito il meglio dell'esport italiano per dare un'esperienza pratica ai nostri cor… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Esperienza Lady Gaga e la salute mentale nel video di 911: basta vergogna, la depressione è una malattia Vanity Fair.it Recensione Mafia Definitive Edition: una (spettacolare) mancanza di rispetto

Recensione Mafia Definitive Edition – L’idea di un remake di Mafia: The City of Lost Heaven era uno di quei pensieri stupendi che mi balenavano nella testa da anni. Quel gioco del 2002, sviluppato dal ...

Mafia Definitive Edition | Video Recensione – Il remake dal volto umano

arriva in un momento in cui quell’illusione è diventata realtà e sta per farsì per l’ennesima volta ancora più imponente, cercando allo stesso tempo di mantenere l’identità che aveva reso speciale il ...

Recensione Mafia Definitive Edition – L’idea di un remake di Mafia: The City of Lost Heaven era uno di quei pensieri stupendi che mi balenavano nella testa da anni. Quel gioco del 2002, sviluppato dal ...arriva in un momento in cui quell’illusione è diventata realtà e sta per farsì per l’ennesima volta ancora più imponente, cercando allo stesso tempo di mantenere l’identità che aveva reso speciale il ...