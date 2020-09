Veicoli commerciali | immatricolazioni in calo in Europa

(Di giovedì 24 settembre 2020) (Teleborsa) – Nel mese di agosto, ledihanno registrato in(più Gran Bretagna e Paesi Efta) undell’1%. Lo rileva la consueta rilevazione mensile dell’Associazione dei produttori europei Acea secondo cui lesono state pari a 204.109 contro le 206.256 di agosto 2019. Nel primi 8 mesi dell’anno, le vendite disono state pari a 1.114.256, con una flessione del 30,9% rispetto alle 1.613.143 dello stesso periodo di un anno fa. In Italia ad agosto si è registrato un aumento del 16,2% (19.987a fronte delle 17.194 di agosto 2019) mentre tra gennaio e agosto 2020 le...

jobsocialeu : Reca Italia & Scar - Piemonte - Settore: Artigianato, Auto, moto e ciclo, Chimico-farmaceutico, Commercio all'ingro… - jobsocialeu : Reca Italia & Scar - Napoli - Salerno - Settore: Artigianato, Auto, moto e ciclo, Chimico-farmaceutico, Commercio a… - jobsocialeu : Reca Italia & Scar - Toscana - Settore: Artigianato, Auto, moto e ciclo, Chimico-farmaceutico, Commercio all'ingros… - THERMOKINGBARI : Presenti sul Giornale dei Veicoli commerciali, clicca il link per scaricare l'edizione digitale Set/Ott 2020… - mhl31 : lunedì mattina è quando ferma al semaforo fissi il vuoto e rifletti sul fatto che la BMW non fa veicoli commerciali… -

Ultime Notizie dalla rete : Veicoli commerciali

Borsa Italiana

(Teleborsa) - Nel mese di agosto, le immatricolazioni di veicoli commerciali hanno registrato in Europa (più Gran Bretagna e Paesi Efta) un calo dell'1%. Lo rileva la consueta rilevazione mensile dell ...Italia in controtendenza (+16,2%) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 set - Ad agosto 2020 le immatricolazioni di veicoli commerciali hanno registrato nella Ue (piu' la Gran Bretagna e i Paesi E ...