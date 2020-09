espressonline : ?? INCHIESTA ESCLUSIVA - Ecco perché il cardinale #Becciu si è dimesso. Soldi dei poveri al fratello e offshore: le… - Cibermatico : RT @espressonline: ?? INCHIESTA ESCLUSIVA - Ecco perché il cardinale #Becciu si è dimesso. Soldi dei poveri al fratello e offshore: le cart… - FornariEmanuela : Vaticano e inchiesta sull’immobile di Londra: il cardinale Angelo Becciu si dimette e rinuncia a cardinalato… - Fen_church : RT @espressonline: ?? INCHIESTA ESCLUSIVA - Ecco perché il cardinale #Becciu si è dimesso. Soldi dei poveri al fratello e offshore: le cart… - giu_alessi : RT @espressonline: ?? INCHIESTA ESCLUSIVA - Ecco perché il cardinale #Becciu si è dimesso. Soldi dei poveri al fratello e offshore: le cart… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaticano inchiesta

Roma, 24 set 20:40 - (Agenzia Nova) - Il cardinale Angelo Becciu si è dimesso e ha rinunciato al cardinalato. Lo comunica il Vaticano. "Oggi, giovedì 24 settembre, il Santo Padre ha accettato la rinun ...Becciu, dopo una carriera da nunzio apostolico, è stato a lungo Sostituto in Segreteria di Stato e al compimento dei 70 anni aveva ricevuto la berretta cardinalizia da Francesco, come prefetto della C ...