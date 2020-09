Vanessa Incontrada su un nuovo set: fascino e bellezza senza paragoni – FOTO (Di giovedì 24 settembre 2020) Una nuova FOTO di Vanessa Incontrada dal set del nuovo film “Ostaggi”. L’attrice è in compagnia di alcuni famosi colleghi. Dopo il grandissimo successo delle ultime fiction Rai in cui ha figurato, Vanessa Incontrada sta tornando con un nuovo progetto. Si tratta di una commedia che vedrà protagonisti anche attori del calibro di Francesco Pannofino e … L'articolo Vanessa Incontrada su un nuovo set: fascino e bellezza senza paragoni – FOTO proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 24 settembre 2020) Una nuovadidal set delfilm “Ostaggi”. L’attrice è in compagnia di alcuni famosi colleghi. Dopo il grandissimo successo delle ultime fiction Rai in cui ha figurato,sta tornando con unprogetto. Si tratta di una commedia che vedrà protagonisti anche attori del calibro di Francesco Pannofino e … L'articolosu unset:proviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Vanessa Incontrada "Speriamo non mi bruci il c...": la Incontrada scherza (forse) ilGiornale.it "Speriamo non mi bruci il c...": la Incontrada scherza (forse)

Prima il "ruttino", poi il lato b che rischia di andare a fuoco. Vanessa Incontrada sui social network regala "perle" una dietro l'altra e sul suo ultimo set cinematografico dà spettacolo. I fuori ond ...

Fiction tv, ecco cosa vedremo: la guida di FQMagazine. Tutte le conferme e le novità in palinsesto

Il colpaccio Ferilli e Incontrada Ma il segnale che Mediaset punta al rilancio del settore fiction è l’ingaggio di due personaggi amatissimi dal grande pubblico: Vanessa Incontrada e Sabrina Ferilli.

