Usa | spari contro secondo agente a Louisville

(Di giovedì 24 settembre 2020) ANSA, - NEW YORK, 24 SET - Unè stato ferito da colpi di arma da fuoco adurante le manifestazione per Breonna Taylor, l'afroamericana uccisa dalla polizia. Lo riferiscono i ...

Scoppiano le proteste in Kentucky dopo la sentenza del gran giurì che non ha condannato alcun agente per la morte dell'afroamericana Breonna Taylor. La giovane è stata uccisa da 3 agenti che stavano e ...