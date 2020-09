Usa, scontri a Louisville: manifestante estrae la pistola e spara agli agenti. Le immagini (Di giovedì 24 settembre 2020) Prima il lancio di lacrimogeni, poi la corsa di un gruppo di manifestanti. In mezzo a loro, un ragazzo con uno zaino e una felpa gialla che estrae una pistola e spara in direzione della polizia. È successo a Louisville, in Kentucky, dove da ieri sono riprese le proteste in seguito alla decisione del gran giurì di non incriminare due dei tre agenti che hanno fatto irruzione nella casa di Breonna Taylor, l’afroamericana uccisa dagli agenti lo scorso marzo. Nella sparatoria di ieri sono stati colpiti due poliziotti. Uno è stato portato in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico e non è in pericolo di vita. L’altro ha riportato una lieve ferita. Un sospettato è stato fermato dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Prima il lancio di lacrimogeni, poi la corsa di un gruppo di manifestanti. In mezzo a loro, un ragazzo con uno zaino e una felpa gialla cheunain direzione della polizia. È successo a, in Kentucky, dove da ieri sono riprese le proteste in seguito alla decisione del gran giurì di non incriminare due dei treche hanno fatto irruzione nella casa di Breonna Taylor, l’afroamericana uccisa dlo scorso marzo. Nellatoria di ieri sono stati colpiti due poliziotti. Uno è stato portato in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico e non è in pericolo di vita. L’altro ha riportato una lieve ferita. Un sospettato è stato fermato dalla ...

