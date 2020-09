Usa, proteste per Breonna Taylor: spari contro la polizia in Kentucky | Feriti due agenti: non sono gravi, fermato un uomo (Di giovedì 24 settembre 2020) Due poliziotti sono stati Feriti a colpi d'arma da fuoco a Louisville , nel Kentucky, durante le proteste seguite alla decisione del Gran Giurì sulla morte di Breonna Taylor , afroamericana uccisa in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 24 settembre 2020) Due poliziottistatia colpi d'arma da fuoco a Louisville , nel, durante leseguite alla decisione del Gran Giurì sulla morte di, afroamericana uccisa in ...

