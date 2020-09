Usa, proteste per Breonna Taylor: almeno 100 arresti a Louisville (Di giovedì 24 settembre 2020) Sono almeno 100 le persone arrestate a Louisville, in Kentucky, durante le manifestazioni per Breonna Taylor, l'afroamericana 26enne uccisa dalla polizia mentre dormiva nella sua abitazione. I ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 24 settembre 2020) Sono100 le persone arrestate a, in Kentucky, durante le manifestazioni per, l'afroamericana 26enne uccisa dalla polizia mentre dormiva nella sua abitazione. I ...

marcodimaio : Ancora violente proteste negli #USA a #Louisville dopo che un giudice non ha condannato due poliziotti che causaron… - MediasetTgcom24 : Usa, proteste per Brenna Taylor: scontri manifestanti-polizia a Louisville #Usa - MediasetTgcom24 : Usa, proteste per Breonna Taylor: in Kentucky feriti due poliziotti #Louisville - RadioInBlu : Usa. Proteste per #BreonnaTaylor, due agenti feriti #24settembre #GiornaleRadio - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Usa, proteste per Breonna Taylor: almeno 100 arresti a Louisville #breonnataylor -