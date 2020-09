‘Uomini e Donne’: l’opinione di Chia sulla puntata del 24/09/20 (Di giovedì 24 settembre 2020) Regà, ma vogliamo parlare dell’ACChiaPPO CLAMOROSO che ha fatto a sto giro Valentina Autiero? Io sotto choc forevah, proprio. Ma TE CREDO che oggi in puntata sorrideva giuliva e soddisfatta come nemmeno ai tempi del ciambellone per David Scarantino l’avevamo vista fare! Anni di pali in faccia, di urla sguaiate all’indirizzo di cavalieri inconcludenti e di “scusa ma preferisco continuare la conoscenza con Veronica Ursida” ricompensati ABBONDANTEMENTE da questo Germano e dal suo limone “prolungato, bello, intenso e sentito“, che chi me lo doveva dire a me (sì, lo so che non si dice, ma mi urgeva proprio rafforzare il concetto) che un giorno mi sarei trovata a invidiare l’Autiero, voglio dì. Cioè, non so se sono io che sento la primavera nonostante sia appena iniziato ... Leggi su isaechia (Di giovedì 24 settembre 2020) Regà, ma vogliamo parlare dell’ACPPO CLAMOROSO che ha fatto a sto giro Valentina Autiero? Io sotto choc forevah, proprio. Ma TE CREDO che oggi insorrideva giuliva e soddisfatta come nemmeno ai tempi del ciambellone per David Scarantino l’avevamo vista fare! Anni di pali in faccia, di urla sguaiate all’indirizzo di cavalieri inconcludenti e di “scusa ma preferisco continuare la conoscenza con Veronica Ursida” ricompensati ABBONDANTEMENTE da questo Germano e dal suo limone “prolungato, bello, intenso e sentito“, che chi me lo doveva dire a me (sì, lo so che non si dice, ma mi urgeva proprio rafforzare il concetto) che un giorno mi sarei trovata a invidiare l’Autiero, voglio dì. Cioè, non so se sono io che sento la primavera nonostante sia appena iniziato ...

