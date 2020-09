Una città smart nel deserto: l’Egitto sta costruendo una Nuova Capitale super tecnologica per accogliere oltre 6 milioni di persone [FOTO e VIDEO] (Di giovedì 24 settembre 2020) L’Egitto sta costruendo una Nuova Capitale, progettata per essere il nuovo hub amministrativo del Paese ed accogliere oltre 6,5 milioni di residenti. La Nuova Capitale coprirà 700km² (più o meno le dimensioni di Singapore) e si troverà 35km a est del Cairo. I piani per la città includono un nuovo parlamento e un nuovo palazzo presidenziale, un quartiere centrale degli affari, l’aeroporto più grande d’Egitto, la torre più alta dell’Africa (80 piani per 385 metri), il teatro più grande del Medio Oriente, un quartiere dell’intrattenimento e un gigantesco parco urbano più grande di Central Park a New York (vedi FOTO della gallery scorrevole in ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 24 settembre 2020) L’Egitto stauna, progettata per essere il nuovo hub amministrativo del Paese ed6,5di residenti. Lacoprirà 700km² (più o meno le dimensioni di Singapore) e si troverà 35km a est del Cairo. I piani per la città includono un nuovo parlamento e un nuovo palazzo presidenziale, un quartiere centrale degli affari, l’aeroporto più grande d’Egitto, la torre più alta dell’Africa (80 piani per 385 metri), il teatro più grande del Medio Oriente, un quartiere dell’intrattenimento e un gigantesco parco urbano più grande di Central Park a New York (vedidella gallery scorrevole in ...

