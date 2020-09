Una banale lite fra genitori davanti a scuola finisce male: accoltellato un papà (Di giovedì 24 settembre 2020) E' finita con un accoltellamento, questa mattina, una banale lite fra genitori davanti all'Istituto Pappalardo di Vittoria, in provincia di Ragusa. Uno dei due papà ha tirato fuori un coltello e ... Leggi su globalist (Di giovedì 24 settembre 2020) E' finita con un accoltellamento, questa mattina, unafraall'Istituto Pappalardo di Vittoria, in provincia di Ragusa. Uno dei due papà ha tirato fuori un coltello e ...

E' finita con un accoltellamento, questa mattina, una banale lite fra genitori davanti all'Istituto Pappalardo di Vittoria, in provincia di Ragusa. Uno dei due papà ha tirato fuori un coltello e ferit ...

Ferito per una lite nel traffico, a Gaetano amputate le gambe

Gaetano Barbuto Ferraiuolo, il 21enne ferito a colpi di pistola Sant'Antimo, in provincia di Napoli, ha perso entrambe le gambe. I medici hanno dovuto amputargliele: troppo gravi i danni causati dai p ...

