Un posto al sole anticipazioni: sì, FERRI e LARA sono complici! Ma Fabrizio… (Di giovedì 24 settembre 2020) Svolta imminente a Un posto al sole: le anticipazioni indicano infatti che nella puntata di venerdì 25 settembre Marina (Nina Soldano), Fabrizio (Giorgio Borghetti) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) dovranno decidere il da farsi per quello che riguarda le ulteriori richieste avanzate dal magnate russo che ha commissionato lo yacht, ma un colpo di scena ci aspetta…Leggi anche: L’ALLIEVA 3: trama, cast, anticipazioni. Da domenica 27 settembre su Rai 1In teoria bisognerebbe aspettare la messa in onda della puntata in questione per capire i dettagli, mentre in pratica è già chiaro quello che succederà: di certo ci sarà rivelata la complicità tra Roberto FERRI e LARA Martinelli (Chiara Conti), ovvero l’affascinante donna che ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 24 settembre 2020) Svolta imminente a Unal: leindicano infatti che nella puntata di venerdì 25 settembre Marina (Nina Soldano), Fabrizio (Giorgio Borghetti) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) dovranno decidere il da farsi per quello che riguarda le ulteriori richieste avanzate dal magnate russo che ha commissionato lo yacht, ma un colpo di scena ci aspetta…Leggi anche: L’ALLIEVA 3: trama, cast,. Da domenica 27 settembre su Rai 1In teoria bisognerebbe aspettare la messa in onda della puntata in questione per capire i dettagli, mentre in pratica è già chiaro quello che succederà: di certo ci sarà rivelata la complicità tra RobertoMartinelli (Chiara Conti), ovvero l’affascinante donna che ...

