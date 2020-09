UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di venerdì 25 settembre 2020

Leggi su tvsoap

(Di giovedì 24 settembre 2020)di Unalin onda venerdì 25:Leggi anche: Il Paradiso delle Signore: FEDERICO in crisi, lascia ROBERTAUna volta ottenuto il responso del test di gravidanza, Serena (Miriam Candurro) confida a Giulia Poggi (Marina Tagliaferri) i suoi sentimenti più profondi. Intanto Leonardo (Erik Tonelli) cerca un confronto… Renato (Marzio Honorato) è in apprensione per Niko (Luca Turco), che intanto riceve una notizia che potrebbe metterlo ulteriormente in agitazione… Marina (Nina Soldano), Fabrizio (Giorgio Borghetti) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) devono decidere riguardo alle nuove richieste del magnate russo. Occhio però a un clamoroso colpo di ...