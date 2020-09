Un dipendente del Ministero dello sviluppo economico è risultato positivo al Covid-19. Evacuata la sede di via Molise. I dipendenti torneranno al lavoro lunedì. (Di giovedì 24 settembre 2020) Dopo la scoperta di un caso di positività tra i propri dipendenti, è in corso l’evacuazione del Ministero dello sviluppo economico. La decisione, presa in via precauzionale e seguendo le norme previste per casi come questi, interessa tutto il personale della struttura di via Molise a Roma e la direzione ha già disposto i necessari interventi di sanificazione che verranno eseguiti in giornata. Stando a quanto trapela, i dipendenti dovrebbe rientrare al lavoro lunedì prossimo. L'articolo Un dipendente del Ministero dello sviluppo economico è risultato positivo al Covid-19. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 24 settembre 2020) Dopo la scoperta di un caso di positività tra i propri, è in corso l’evacuazione del. La decisione, presa in via precauzionale e seguendo le norme previste per casi come questi, interessa tutto il personale della struttura di viaa Roma e la direzione ha già disposto i necessari interventi di sanificazione che verranno eseguiti in giornata. Stando a quanto trapela, idovrebbe rientrare allunedì prossimo. L'articolo Undelal-19. ...

Ultime Notizie dalla rete : dipendente del Positivo un dipendente del Ministero dello Sviluppo economico, evacuazione in corso L'HuffPost POZZUOLI/ Coronavirus, prorogata la chiusura del cimitero comunale

POZZUOLI – Il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, in via precauzionale, ha prorogato di altri cinque giorni la chiusura del cimitero comunale, disposta il 16 settembre scorso dopo che un lavorator ...

Gb: il covid pesa sulle rendite, dal Tesoro un bail-out per la Regina

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 set - La Regina Elisabetta si appresta a beneficiare di un bail-out finanziato con soldi pubblici considerato che la pandemia di covid ha impattato signific ...

