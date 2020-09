Un altro vaccino contro Covid-19 è entrato nelle fasi finali di sperimentazione

Leggi su wired

(Di giovedì 24 settembre 2020) (foto: Getty Images)Dopo i candidati per ilil coronavirus di Moderna, Pfizer e Astrazeneca, anche unprogetto statunitense – quello di Janssen, la divisione preposta della multinazionale Johnson & Johnson – approda alla fase 3 diclinica, che deve confermare efficacia e sicurezza su un vasto numero di persone. Come annunciato da Paul Stoffels, direttore scientifico di J&J, il nuovo trial delJNJ-78436735, che prevede una singola iniezione, coinvolgerà fino a 60mila persone in 215 centri tra Stati Uniti, Sud Africa e America del Sud. Virusvirus IlJanssen sfrutta un vettore virale per suscitare la risposta immunitaria dell’organismo. In poche parole gli scienziati hanno ...