Ultime Notizie Roma del 24-09-2020 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 settembre 2020)dailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio con te vedrai capigruppo della maggioranza per la prima volta dopo il voto risultato del election Day non risolve i problemi primo banco di prova la fiducia sul decreto covid in Senato ottenuta con solo 143 cm 120 No ma dai campi al premier ci sono scogli più pericolosi dalle modifiche decreti sicurezza al mese l’alta tensione nel Movimento 5 Stelle fa fibrillare governo Zingaretti Chi è dall’alleanza un colpo d’ala Grillo parla del referendum della massima espressione Democratica non credo più in una forma di rappresentanza parlamentare Ma nella democrazia diretta in crescita i contagi da coronavirus in Italia ma con il record di tamponi effettuati in 24 ore 1640 nuovi casi ma con 103696 teste le vittime sono 20 identificato ...