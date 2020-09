UFFICIALE – Cinque sostituzioni in Champions ed Europa League (Di giovedì 24 settembre 2020) La UEFA ha ufficializzato la modifica del regolamento per la prossima stagione: ufficiali le 5 sostituzioni Ora è UFFICIALE: in Champions League saranno consentite fino a un massimo di 5 sostituzioni, per il resto della stagione. Ma non solo in Champions. Come riferito dalla UEFA, saranno consentite fino a Cinque sostituzioni per tutte le partite giocate in Nations League, spareggi delle qualificazioni europee, qualificazioni europee femminili, Champions League maschile e femminile, Europa League. Il numero di giocatori ammessi sul foglio della partita saranno ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 settembre 2020) La UEFA ha ufficializzato la modifica del regolamento per la prossima stagione: ufficiali le 5Ora è: insaranno consentite fino a un massimo di 5, per il resto della stagione. Ma non solo in. Come riferito dalla UEFA, saranno consentite fino aper tutte le partite giocate in Nations, spareggi delle qualificazioni europee, qualificazioni europee femminili,maschile e femminile,. Il numero di giocatori ammessi sul foglio della partita saranno ...

DaniloBatresi : RT @fcin1908it: UFFICIALE - L'UEFA ha deciso: cinque sostituzioni per le gare delle competizioni europee - - eleuricchio : RT @fcin1908it: UFFICIALE - L'UEFA ha deciso: cinque sostituzioni per le gare delle competizioni europee - - MarisciaFox : RT @fcin1908it: UFFICIALE - L'UEFA ha deciso: cinque sostituzioni per le gare delle competizioni europee - - junews24com : Champions League, è ufficiale: consentite le 5 sostituzioni - - TUTTOINTER : RT @fcin1908it: UFFICIALE - L'UEFA ha deciso: cinque sostituzioni per le gare delle competizioni europee - -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Cinque Europa League, è ufficiale: novità anche per il Napoli. Ammesse le cinque sostituzioni per gara AreaNapoli.it UFFICIALE – Cinque sostituzioni in Champions ed Europa League

Ora è ufficiale: in Champions League saranno consentite fino a un massimo di 5 sostituzioni, per il resto della stagione. Ma non solo in Champions. ?? NEWS: Up to five substitutions will be allowed fo ...

Ford Puma ST ufficiale: crossover compatto e aggressivo, quando serve

Il crossover sportivo della casa dell'Ovale Blu è ufficiale, preannunciato ad agosto Ford Puma ST è stato presentato oggi dal produttore e mostra subito un biglietto da visita su cui spicca il connubi ...

Ora è ufficiale: in Champions League saranno consentite fino a un massimo di 5 sostituzioni, per il resto della stagione. Ma non solo in Champions. ?? NEWS: Up to five substitutions will be allowed fo ...Il crossover sportivo della casa dell'Ovale Blu è ufficiale, preannunciato ad agosto Ford Puma ST è stato presentato oggi dal produttore e mostra subito un biglietto da visita su cui spicca il connubi ...