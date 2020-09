Uefa, via libera alle 5 sostituzioni in Champions ed EL. Nuovo calendario per le Nazionali (Di giovedì 24 settembre 2020) L’ufficialità arriva direttamente dal Comitato Esecutivo Uefa, che ha anche deciso di consentire fino a cinque sostituzioni in tutte le partite di Champions League, Europa League, Nations League e spareggi di qualificazione europei, per il resto della stagione, in modo da alleggerire il carico sui giocatori a causa del più fitto calendario 2020/21 dopo la pandemia di Covid-19. Il Comitato Uefa ha anche disposto il Nuovo calendario per gli impegni delle Nazionali, in modo da recuperare le date perse a marzo 2020 e in seguito al posticipo di EURO 2020, prolungando le soste delle Nazionali di marzo e settembre 2021 nel calendario internazionale FIFA, in modo da giocare tre partite ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 24 settembre 2020) L’ufficialità arriva direttamente dal Comitato Esecutivo, che ha anche deciso di consentire fino a cinquein tutte le partite diLeague, Europa League, Nations League e spareggi di qualificazione europei, per il resto della stagione, in modo daggerire il carico sui giocatori a causa del più fitto2020/21 dopo la pandemia di Covid-19. Il Comitatoha anche disposto ilper gli impegni delle, in modo da recuperare le date perse a marzo 2020 e in seguito al posticipo di EURO 2020, prolungando le soste delledi marzo e settembre 2021 nelinternazionale FIFA, in modo da giocare tre partite ...

