Tumori | da Milano la dieta mima-digiuno che ' affama' il cancro al seno

Milano, 24 set. (Adnkronos Salute) - Ortaggi della dieta mediterranea e frutta secca per un mix calibrato di vitamine e sali minerali; solo grassi buoni; niente proteine, ma soprattutto pochissimi zuccheri. E' la dieta 'affama' cancro formulata a Milano, dai ricercatori dell'Istituto nazionale Tumori (Int) anche in base a studi condotti nei laboratori Ifom (Istituto Firc di oncologia molecolare) e Ieo (Istituto europeo di oncologia). Un regime alimentare mima-digiuno protagonista di uno studio chiamato 'Breakfast', avviato a maggio su donne con una forma di tumore al seno - quello triplo negativo - che rappresenta il 15-20% dei carcinomi mammari ed è la più aggressiva, associata a un maggiore tasso di ...

La dieta ipocalorica contro il cancro al seno. Uno studio

AGI - Sono donne tra i 18 e i 75 anni, hanno una diagnosi di tumore del seno triplo negativo senza metastasi e dovranno sottoporsi all'intervento chirurgico, l'unica strategia al momento per fermare i ...

