Trump: “Transizione pacifica se perdo? Vedremo. Il voto finirà davanti alla Corte Suprema” (Di giovedì 24 settembre 2020) Si rifiuta di impegnarsi in una transizione pacifica dei poteri se perde le elezioni ed è convinto che il voto delle presidenziali finirà davanti alla Corte Suprema, come accadde nel 2000, quando Bush vinse su Gore dopo l’intervento della più alta Corte federale degli Stati Uniti. Motivo per cui già sabato Donald Trump annuncerà la nuova giudice di area conservatrice che sostituirà la liberal Ruth Bader Ginsburg, sconvolgendo il tradizionale equilibrio della Corte. In pole ci sono Amy Coney Barrett, madre di sette figli cattolica integralista, pro-vita e anti-aborto, e Barbara Lagoa, giudice della Florida figlia di esuli cubani che potrebbe dare una spinta decisiva a Trump in un duello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Si rifiuta di impegnarsi in una transizionedei poteri se perde le elezioni ed è convinto che ildelle presidenziali finiràSuprema, come accadde nel 2000, quando Bush vinse su Gore dopo l’intervento della più altafederale degli Stati Uniti. Motivo per cui già sabato Donaldannuncerà la nuova giudice di area conservatrice che sostituirà la liberal Ruth Bader Ginsburg, sconvolgendo il tradizionale equilibrio della. In pole ci sono Amy Coney Barrett, madre di sette figli cattolica integralista, pro-vita e anti-aborto, e Barbara Lagoa, giudice della Florida figlia di esuli cubani che potrebbe dare una spinta decisiva ain un duello ...

