Trump, quanto è probabile la sua vittoria alle elezioni presidenziali? (Di giovedì 24 settembre 2020) In America si avvicinano le elezioni presidenziali. Per adesso i sondaggi sorridono a Biden, ma lo stacco con lo sfidante è davvero poco. Quante probabilità di vittoria ci sono per Trump? Mancano 40 giorni al voto per le presidenziali e nulla sembra essere scontato ma soprattutto gli americani iniziano a temere una nuova vittoria di Trump. Per ora i sondaggi sono favorevoli al candidato democratico Joe Biden, ma ci sono alcuni aspetti politici da non sottovalutare. Bisogna infatti ricordare che Trump gode dell'ampio sostegno della classe operaia bianca e dei conservatori americani. Gran parte dei conservatori infatti sarebbe felice di rivederlo alla Casa Bianca. Anche se non si può escludere il peso che le proteste ...

