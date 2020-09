Tribeca Film Festival lancia un premio per i videogiochi e coinvolge Hideo Kojima | Sam Lake e non solo

(Di giovedì 24 settembre 2020) Noncinematografia: a partire dal prossimo anno ilconterrà anche undedicato ai. Il, che è previsto per il 9-20 giugno 2021 a New York City, ospiterà un nuovoGames Award.L'evento includerà sia le selezioni che una serie di conversazioni con i maggiori esponenti dell'industria del gaming. A tal proposito è stato inoltre creato un comitato speciale per dirigere l'iniziativa: la regista Nia DaCosta, lo scrittore e regista Jon Favreau, il creatore dei The Game Awards Geoff Keighley, lo sviluppatore di giochi, il co-fondatore di Electronic Arts Bing Gordon, il direttore creativo di Remedy Entertainment Sam ...

Eurogamer_it : In arrivo al #TribecaFilmFestival un premio dedicato ai videogiochi. - laboccadellave4 : @AlexTheMod Spero si potranno vedere i film presentati al Sundance e Tribeca film festival! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Tribeca Film

Lega Nerd

Dal 2 al 4 ottobre al Festival Internazionale a Ferrara, debutta la nuova rassegna “Mondovisioni – I documentari di Internazionale”. Tra le proiezioni spazio anche per il documentario “Picture a scien ...Secondo il dizionario Treccani il picacismo (detto anche allotrofagia) è “l’alterazione del senso del gusto (da pica, «gazza», per l’abitudine che ha di assaggiare anche materie non alimentari), per c ...