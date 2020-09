Trentino: ad ottobre si celebra il Müller Thurgau (Di giovedì 24 settembre 2020) Si terrà dal 15 al 17 ottobre, a Palazzo Roccabruna – Enoteca Provinciale del Trentino, la 33° edizione di “Müller Thurgau: Vino di Montagna“, rassegna nata per celebrare il vitigno a bacca bianca che in Trentino, e in particolar modo in Valle di Cembra, ha trovato terreno fertile per esprimersi al meglio. Il Comitato Mostra Valle di Cembra, che da oltre trent’anni organizza l’evento, ha individuato nella particolare situazione attuale l’occasione per realizzare un’edizione diversa di questa storica rassegna, grazie al supporto di Trentino Marketing e al coordinamento della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino nell’ambito della promozione delle manifestazioni enologiche provinciali denominate ... Leggi su winemag (Di giovedì 24 settembre 2020) Si terrà dal 15 al 17, a Palazzo Roccabruna – Enoteca Provinciale del, la 33° edizione di “Müller: Vino di Montagna“, rassegna nata perre il vitigno a bacca bianca che in, e in particolar modo in Valle di Cembra, ha trovato terreno fertile per esprimersi al meglio. Il Comitato Mostra Valle di Cembra, che da oltre trent’anni organizza l’evento, ha individuato nella particolare situazione attuale l’occasione per realizzare un’edizione diversa di questa storica rassegna, grazie al supporto diMarketing e al coordinamento della Strada del Vino e dei Sapori delnell’ambito della promozione delle manifestazioni enologiche provinciali denominate ...

Dal 15 al 17 ottobre, a Palazzo Roccabruna-Enoteca Provinciale del Trentino, la XXXIII edizione della rassegna Müller Thurgau: Vino di Montagna, nata per celebrare il vitigno a bacca bianca che in Tre ...

Religion Today Film Festival inaugurato a Campana Caduti

(ANSA) - TRENTO, 24 SET - Inaugurata alla Campana dei Caduti di Rovereto la 23/a edizione del Religion Today Film Festival, dal titolo "Earth I Care, custodi della Terra", dedicata all'ambiente e al r ...

(ANSA) - TRENTO, 24 SET - Inaugurata alla Campana dei Caduti di Rovereto la 23/a edizione del Religion Today Film Festival, dal titolo "Earth I Care, custodi della Terra", dedicata all'ambiente e al r ...