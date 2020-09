‘Trecento euro per salire sul palco’ | scoperta la truffa al Mei

Leggi su dire

(Di giovedì 24 settembre 2020) ROMA – “Se ti interessa ho uno spazio disponibile sul palco principale del Mei di Faenza. Come sai, quest’anno il palco sarà uno solo”, lo spazio disponibile “è di 20 minuti”, sarai messo in scaletta “con grandi nomi”, ma “abbiamo purtroppo un solo posto a 300 euro“. Un tentativo di truffa che ha riguardato il Mei, il più importante Festival della Musica Indipendente italiana in programma dal 2 al 4 ottobre a Faenza, è stato scoperto e denunciato dagli organizzatori dell’evento. A rivelarlo il patron Giordano Sangiorgi. La truffa, un messaggio allettante attraverso i classici canali social, è stata portata avanti da un presunto promoter: “Si è palesato e si è scusato attraverso Facebook- spiega Sangiorgi- Lo abbiamo stoppato. Andava in giro attraverso i vari social a vendere un posto a 300 euro sul palco del Mei, quando noi siamo noti per combattere i contest dove si paga. Da noi si è sempre suonato gratuitamente. Abbiamo stoppato questo tentativo di truffa, presentando un esposto alla Polizia di Stato e alla Postale per questo comportamento. Abbiamo così scoperto questo mondo che si aggira per truffare artisti emergenti, sogni e speranze”. Così sono arrivate “decine e decine di segnalazioni. Sia sulla persona che ha fatto la truffa, sia a proposito di altre modalita truffaldine che si aggirano attorno a questo mondo”.