Trapani, Pellino: “Domenica in campo con alcuni Primavera e i pochi calciatori sotto contratto” (Di giovedì 24 settembre 2020) Conferenza stampa surreale di Gianluca Pellino, che ha dichiarato di essere il futuro proprietario del Trapani Calcio. L'imprenditore romano ha fatto luce sulla situazione difficilissima del club granata. E' stato un monologo visto che nessuna domanda gli è stata rivolta dai giornalisti via whatsapp. Tra l'altro oggi l'Assostampa ha preso le distanze da Pellino e in una nota si è dichiarata sbigottita e "guarda con preoccupazione a quanto sta accadendo in queste ore all’interno della società sportiva del Trapani calcio tra notizie, non verificate e smentite dalla questura, di intimidazioni, e con 16 dipendenti, tra cui una collega giornalista professionista, che da quasi quattro mesi sono senza stipendio". Pellino che in conferenza stampa si è ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 24 settembre 2020) Conferenza stampa surreale di Gianluca, che ha dichiarato di essere il futuro proprietario delCalcio. L'imprenditore romano ha fatto luce sulla situazione difficilissima del club granata. E' stato un monologo visto che nessuna domanda gli è stata rivolta dai giornalisti via whatsapp. Tra l'altro oggi l'Assostampa ha preso le distanze dae in una nota si è dichiarata sbigottita e "guarda con preoccupazione a quanto sta accadendo in queste ore all’interno della società sportiva delcalcio tra notizie, non verificate e smentite dalla questura, di intimidazioni, e con 16 dipendenti, tra cui una collega giornalista professionista, che da quasi quattro mesi sono senza stipendio".che in conferenza stampa si è ...

ItaSportPress : Trapani, Pellino: 'Domenica in campo con alcuni Primavera e i pochi calciatori sotto contratto' -… - ItaSportPress : Trapani, dipendenti all'attacco: 'Pellino chi sei e che ruolo hai? Ci hai offeso e ci tuteleremo' -… - ilSicilia : #Sport #calcio Calcio, nervi tesi a Trapani. L’attacco dei dipendenti a Pellino: “Vuole scaricare le sue responsabi… - bennygiardina : Il #Trapani oggi non si è ancora allenato (domenica potrebbe non giocare, la @LegaProOfficial finora ha solo minacc… - ILOVEPACALCIO : #Trapani, comunicato da parte dei dipendenti: 'Stanchi delle continue offese di #Pellino' -