Trafficante di materiale radioattivo ed esseri umani arrestato dalla polizia (Di giovedì 24 settembre 2020) Gli agenti della squadra mobile hanno eseguito l'arresto del cittadino romeno Ciuraru Emil, del 1977, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso lo scorso 25 agosto dal tribunale di Bucarest.

Traffico materiale radioattivo, arrestato romeno di 43 anni

Un romeno di 43 anni, Emil Ciuraro, ritenuto un trafficante di materiale chimico radioattivo, e' stato arrestato a Catania da agenti della Squadra mobile che gli hanno notificato un mandato di arresto ...

