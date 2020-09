Torna l’allerta meteo nel Sannio: dettagli e disposizioni (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il sindaco Clemente Mastella, alla luce dell’ultimo bollettino emanato dalla Protezione Civile della Campania, ha ritenuto opportuno diramare una serie di disposizioni rivolte alla popolazione: di prestare la massima attenzione e di monitorare le aree alluvionali ed i corsi d’acqua che attraversano il proprio territorio con particolare riguardo ai punti singolari (ponti, aree golenali, restringimenti dell’alveo, strade-alveo, ecc.); di prestare attenzione alle zone depresse, ai sottopassi stradali e ai luoghi e alla rete stradale prossimi a impluvi, canali e corsi d’acqua soggette ad allagamenti; di prestare particolare attenzione a tutte le strutture soggette alle sollecitazioni dei venti (pali della pubblica illuminazione, strutture provvisorie, gazebo, ecc.) e le aree alberate del verde ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il sindaco Clemente Mastella, alla luce dell’ultimo bollettino emanato dalla Protezione Civile della Campania, ha ritenuto opportuno diramare una serie dirivolte alla popolazione: di prestare la massima attenzione e di monitorare le aree alluvionali ed i corsi d’acqua che attraversano il proprio territorio con particolare riguardo ai punti singolari (ponti, aree golenali, restringimenti dell’alveo, strade-alveo, ecc.); di prestare attenzione alle zone depresse, ai sottopassi stradali e ai luoghi e alla rete stradale prossimi a impluvi, canali e corsi d’acqua soggette ad allagamenti; di prestare particolare attenzione a tutte le strutture soggette alle sollecitazioni dei venti (pali della pubblica illuminazione, strutture provvisorie, gazebo, ecc.) e le aree alberate del verde ...

